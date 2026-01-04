Omicidio di Aurora Livoli il presunto killer verrà interrogato La vittima della rapina | Poteva uccidere anche me
Il prossimo 8 gennaio sarà effettuato l'interrogatorio di Emilio Gabriel Valdez Velazco, sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli, trovata senza vita il 29 dicembre a Milano. La vittima, coinvolta in una rapina, ha dichiarato di aver rischiato di essere uccisa anche lei. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in fase di sviluppo, che mirano a chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Si dovrebbe tenere il prossimo 8 gennaio l'interrogatorio davanti al pm di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne indagato per il presunto omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta la mattina del 29 dicembre in un cortile di via Paruta a Milano. L'ipotesi degli inquirenti L'uomo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
