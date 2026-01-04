Il prossimo 8 gennaio sarà effettuato l'interrogatorio di Emilio Gabriel Valdez Velazco, sospettato dell’omicidio di Aurora Livoli, trovata senza vita il 29 dicembre a Milano. La vittima, coinvolta in una rapina, ha dichiarato di aver rischiato di essere uccisa anche lei. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in fase di sviluppo, che mirano a chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Si dovrebbe tenere il prossimo 8 gennaio l'interrogatorio davanti al pm di Emilio Gabriel Valdez Velazco, il 57enne indagato per il presunto omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta la mattina del 29 dicembre in un cortile di via Paruta a Milano. L'ipotesi degli inquirenti L'uomo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Omicidio di Aurora Livoli, il presunto killer verrà interrogato. La vittima della rapina: "Poteva uccidere anche me"

Leggi anche: Aurora Livoli, c’è un indagato per l’omicidio della 19enne: è un 56enne fermato per tentata rapina quella notte

Leggi anche: Omicidio Aurora Livoli, 57enne peruviano indagato per la morte della 19enne: fermato per tentata rapina, ha precedenti per violenza sessuale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Gli ultimi spostamenti di Aurora Livoli, l'uomo ripreso insieme a lei e l'autopsia: le indagini sull'omicidio; Aurora Livoli, c'è un indagato per la morte della 19enne romana; A Milano fermato il presunto killer di Aurora Livoli, è un aggressore seriale; Il legame col presunto omicida e il cortile dei misteri. I punti da chiarire sulla morte di Aurora.

Emilio Valdez Velazco rivela dettagli sulla tentata rapina e il suo ruolo nell'omicidio di Aurora Livoli - Il caso di Aurora Livoli, una giovane di 19 anni trovata senza vita a Milano, ha suscitato un’ondata di emozioni ... notizie.it