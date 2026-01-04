Omag, esame mondiale. Che sfida con Scandicci.

Omag Mt San Giovanni inizia il 2026 con una sfida di livello contro la Savino Del Bene Scandicci, fresca campionessa del mondo di volley. La partita, in programma oggi, rappresenta un importante momento per le biancorosse, che affrontano una delle squadre piùforti del campionato. Un incontro che promette grande spettacolo e che testerà le capacità della formazione italiana in un momento di grande rilevanza stagionale.

Si apre con una partita di altissimo livello il 2026 della Omag Mt San Giovanni. Ortolani e compagne affronteranno oggi la trasferta sul campo della Savino Del Bene Scandicci, formazione reduce dalla prima vittoria nella sua storia del titolo di campionesse del mondo di volley. L’impegno al PalabigMat alle 17 si presenta complesso, per non dire proibitivo. Alice Nardo, schiacciatrice marignanese, ribadisce: "Non ci sono dubbi sul valore delle nostre avversarie: sono una grande squadra che in questa stagione ha già ottenuto risultati importanti. Sappiamo bene che sarà una gara molto difficile, anche per l’ambiente che troveremo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

