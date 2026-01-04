Olmo e Lewandowski risolvono il derby

Nel derby catalano, Dani Olmo e Robert Lewandowski hanno contribuito alla vittoria del Barcellona contro l’Espanyol con un risultato di 2-0. La partita si è conclusa senza polemiche o commenti eccessivi, lasciando spazio ai meriti della squadra. Questa vittoria rappresenta un momento importante per il club, che continua a confermarsi tra le squadre più competitive del campionato.

Dani Olmo e Robert Lewandowski sono stati gli eroi del Barcellona che ha vinto 2-0 nel derby catalano contro l'Espanyol. L'Espanyol aveva vinto le ultime cinque partite della Liga prima della pausa invernale, a cui il Barça si avvicinava con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid in testa alla classifica. La forma dei padroni di casa e il ritorno di Joan Garcia nel club partito per il Barcellona in estate hanno creato un'atmosfera feroce al Cornella El-Prat. È stata l'ottima prestazione di Garcia a impedire all'Espanyol di passare in vantaggio, avendo avuto la meglio sulla partita per lunghi periodi.

