Oleggio Basket in campo solo il prossimo 14 gennaio
L’Oleggio Basket tornerà in campo il 14 gennaio, dopo una breve pausa nel campionato di serie B Interregionale. La squadra si prepara per la prossima partita, continuando il suo percorso di crescita e preparazione in vista dei prossimi appuntamenti stagionali. Restano ancora alcuni giorni di attesa prima di poter vedere nuovamente all’opera la formazione in campo.
Ancora un pizzico di “pausa” per la serie B. Occorre attendere ancora un po’ per rivedere in campo l’Oleggio Magic Basket nel campionato di serie B Interregionale.Gli Squali, che hanno vissuto le vacanze natalizie da primi in classifica, non disputeranno questo week end la 14esima giornata di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Oleggio Magic Basket : la serie B in campo il 14 gennaio contro Pizzighettone; Serie B Interregionale - Squali in pausa: si torna in campo il 14 gennaio.
