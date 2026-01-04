Ogni promessa è debito con Vincenzo Salemme | quando in tv la nuova commedia teatrale

Vincenzo Salemme torna in televisione con la sua nuova commedia teatrale, ‘Ogni promessa è debito’. L’evento si svolgerà dall’Auditorium Rai di Napoli e sarà trasmesso in diretta su Rai1, offrendo al pubblico un’occasione di assistere a un’opera di forte coinvolgimento e tipico stile. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di teatro e di Salemme.

Vincenzo Salemme torna in tv con ' Ogni promessa è debito ', sua nuova commedia teatrale. L'attore sarà in scena dall'Auditorium Rai di Napoli e in diretta lo spettacolo sarà trasmesso su Rai1. Scopriamo insieme la trama, chi fa parte del cast e quando vederla in tv. Ogni promessa è debito, dal teatro alla tv: trama e quando vederla. Il grande teatro torna in tv. Vincenzo Salemme è infatti il protagonista di una nuova commedia dal titolo ' Ogni promessa è debito ' che sarà trasmessa sulla Rai. L'appuntamento è per lunedì 5 gennaio 2026 in prima serata, alle ore 21.30, su Rai1 e dal vivo presso l'Auditorium Rai di Napoli.

