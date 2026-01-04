Oggi nevica in Emilia-Romagna | ecco i primi fiocchi bianchi sugli Appennini

Oggi in Emilia-Romagna si sono registrati i primi fiocchi di neve sull’Appennino Romagnolo, segnalando l’arrivo della prima nevicata di gennaio 2026. La nevicata, che si presenta con caratteri soffici e talvolta mista a pioggia, interessa le zone di montagna della regione, come previsto dai modelli meteorologici. Queste condizioni climatiche rappresentano un importante segnale di cambiamento stagionale e influenzano le attività locali.

Bologna, 4 gennaio 2026 – La prima neve di gennaio 2026, come annunciato, è arrivata e cade soffice o mista a pioggia sull' Appennino Romagnolo. Sarà nei prossimi giorni, Epifania compresa, quando invece i fiocchi dovrebbero vedersi anche in pianura. Pier Paolo Alberoni, responsabile della struttura Idro-Meteo-Clima di Arpae, intervistato dal Carlino ha fatto sapere che dovrebbe iniziare tutto nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Ha anche specificato dove dovrebbe nevicare di preciso e gli accumuli: si parte da tutta la fascia Appenninica, per poi scendere a valle.

Ecco le precipitazioni nevose attese per oggi in Romagna: alle ore 9:50 nevica a Sant'Agata Feltria (RN) a 600 metri di quota. La temperatura e' crollata a +1 grado, fino alle 4 di questa mattina si registravano +7 gradi. - facebook.com facebook

