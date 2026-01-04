Oggi esce Silent Night Petrotto e Di Rosalia ospiti a Videosicilia News

Oggi, 4 gennaio 2026, esce “Silent Night”, il nuovo singolo di Petrotto e Di Rosalia. Questa canzone si distingue per il suo valore simbolico e il suo messaggio di pace, diventando un esempio di musica come strumento di riflessione e impegno civile. In questa occasione, abbiamo intervistato gli artisti per approfondire il significato del brano e il loro punto di vista sul ruolo della musica nella società.

Con l'uscita mondiale di "Silent Night", disponibile da oggi, 4 gennaio 2026, la musica si conferma strumento capace di andare oltre l'intrattenimento per farsi gesto civile, riflessione collettiva e messaggio universale di pace. Il singolo, firmato da Salvatore Petrotto con l'arrangiamento del.

