Offesa sessuale su un muro del centro Arcigay | Atto di violenza messaggio che umilia

Un murales comparso all’angolo tra contrada della Rosa e via Cosmé Tura ha attirato l’attenzione per la presenza di un’offesa sessuale e un nome di persona, suscitando preoccupazione. Arcigay ha definito l’atto come un’espressione di violenza e un messaggio umiliante. La presenza di simboli simili evidenzia l’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione e di promuovere il rispetto nel territorio.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.