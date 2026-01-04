Offesa sessuale su un muro del centro Arcigay | Atto di violenza messaggio che umilia
Un murales comparso all’angolo tra contrada della Rosa e via Cosmé Tura ha attirato l’attenzione per la presenza di un’offesa sessuale e un nome di persona, suscitando preoccupazione. Arcigay ha definito l’atto come un’espressione di violenza e un messaggio umiliante. La presenza di simboli simili evidenzia l’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione e di promuovere il rispetto nel territorio.
Un nome di persona e un’offesa sessuale. E’ il ‘murales’ che appare all’angolo tra contrada della Rosa e via Cosmé Tura. Ignoti, con una bomboletta spray di colore nero, hanno impresso sui mattoni il messaggio. Un gesto goliardico, una presa in giro? Sull’episodio è intervenuta Arcigay Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
