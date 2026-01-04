Offesa sessuale su un muro del centro Arcigay | Atto di violenza messaggio che umilia

Da ferraratoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un murales comparso all’angolo tra contrada della Rosa e via Cosmé Tura ha attirato l’attenzione per la presenza di un’offesa sessuale e un nome di persona, suscitando preoccupazione. Arcigay ha definito l’atto come un’espressione di violenza e un messaggio umiliante. La presenza di simboli simili evidenzia l’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione e di promuovere il rispetto nel territorio.

Un nome di persona e un’offesa sessuale. E’ il ‘murales’ che appare all’angolo tra contrada della Rosa e via Cosmé Tura. Ignoti, con una bomboletta spray di colore nero, hanno impresso sui mattoni il messaggio. Un gesto goliardico, una presa in giro? Sull’episodio è intervenuta Arcigay Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

offesa sessuale su un muro del centro arcigay atto di violenza messaggio che umilia

© Ferraratoday.it - Offesa sessuale su un muro del centro, Arcigay: "Atto di violenza, messaggio che umilia"

Leggi anche: Ragazzo ricercato per violenza sessuale su minori: lo trovano in un appartamento del centro

Leggi anche: Primario del Gemelli accusato di violenza sessuale: pena sospesa, dovrà frequentare un centro che si occupa di abusi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.