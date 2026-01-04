Nuovo bocciodromo e parcheggi interrati in via Dei Mille | in corso la gara d’appalto dell’Agenzia campana per l’edilizia residenziale

È aperta fino al 7 gennaio alle ore 15 la gara d’appalto dell’Agenzia campana per l’edilizia residenziale, relativa al progetto di riqualificazione di via dei Mille. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo bocciodromo e di parcheggi interrati, contribuendo a migliorare la funzionalità e l’accessibilità della zona. La procedura invita le aziende interessate a presentare le proprie offerte per partecipare a questa iniziativa di sviluppo urbano.

C'è tempo fino alle ore 15 del 7 gennaio, per candidarsi alla gara d'appalto indetta dall'Agenzia campana per l'edilizia residenziale per l'affidamento del progetto di restyling di via dei Mille, dove sorgerà anche il nuovo bocciodromo e saranno realizzati, tra l'altro, dei parcheggi interrati.

