Nuovo allarme a Palazzo rosa Segni di effrazione e danni

A Ponsacco, nel Palazzo rosa di via Rospicciano, sono stati rilevati segni di effrazione e danni, segnalati dall’ex assessore Samuele Ferretti e confermati da Alessandro Simonelli di Confcommercio Pisa. La presenza di abusi e tentativi di intrusione solleva preoccupazioni sulla sicurezza dell’edificio e sulla tutela dei residenti e delle attività presenti nel complesso. La situazione richiede interventi tempestivi per garantire la sicurezza e chiarire le circostanze.

Ponsacco (Pisa), 4 gennaio 2026 – Abusivi nel Palazzo rosa di via Rospicciano a Ponsacco. La segnalazione dell'ex assessore della cittadina del mobile, Samuele Ferretti – "ancora una volta violato, oltre alla famiglia ad oggi ancora presente, altri stanno cercando di entrare?" – è confermata da Alessandro Simonelli, presidente area vasta Confcommercio provincia di Pisa e proprietario di uno dei fondi del complesso edilizio ponsacchino. E torna alta l'allerta per l'edificio da anni al centro di episodi di criminalità e di velenose polemiche. "Come proprietari abbiamo fatto di tutto – il post di Simonelli a commento di quanto scritto da Ferretti su Facebook – Murato le porte, messo le reti, lucchetti e cancellate ovunque.

