Dopo diciotto mesi di amministrazione, il sindaco Stefania Stoppani presenta i risultati ottenuti a Tirano. Tra nuovi servizi per i cittadini e un’importante serie di opere pubbliche, si traccia un bilancio delle attività svolte e delle sfide affrontate. Questa fase rappresenta un primo passo nel percorso di sviluppo della città, con obiettivi concreti e un’attenzione particolare alle esigenze della comunità.

Dopo 18 mesi di lavoro al governo della città, è tempo di primi bilanci per il sindaco tiranese Stefania Stoppani, che stila un consuntivo della prima fase del mandato amministrativo. "Si è conclusa la prima fase operativa, il cui obiettivo era quello di far ripartire Tirano – dice Stoppani – riorganizzare i servizi e migliorare la gestione ordinaria della città. È sotto gli occhi di tutti come Tirano abbia cambiato marcia". Il primo cittadino tiranese segnala, tra le altre cose, la creazione dello "sportello del cittadino, strumento fondamentale che ci permette di raccogliere le richieste e le necessità dei tiranesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi servizi per i cittadini e una lunga lista di opere: "Tirano ha cambiato marcia"

