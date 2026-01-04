Nuovi servizi e mostre al Museo archeologico

Il Museo archeologico di Verucchio si arricchisce di nuovi spazi e servizi grazie a un intervento di riqualificazione approvato dall'ultimo consiglio comunale. L’aggiornamento mira a integrare tecnologie moderne e migliorare l’esperienza dei visitatori, mantenendo intatta la sua funzione di custode del patrimonio archeologico locale. Questa evoluzione consente al museo di offrire un percorso più interattivo e accessibile, valorizzando le proprie collezioni e la storia del territorio.

Il Museo archeologico di Verucchio parlerà una lingua più tecnologica e avrà anche nuovi spazi. L'ok all'intervento di riqualificazione è arrivato con l'ultimo consiglio comunale. Un progetto del valore di 66.700 euro, di cui 50.000 finanziati dalla Regione. Il cuore dell'intervento riguarda la creazione di una nuova sala mostre al piano terra del museo, uno spazio ampio e già collegato al percorso espositivo permanente, ma pensato per essere fruibile anche in modo autonomo. Qui troveranno posto esposizioni temporanee, attività di divulgazione e percorsi tematici legati al patrimonio villanoviano.

