A Rimini, in via Teodorico a Viserba, aprirà domani il nuovo RiTMi club, uno spazio dedicato alla musica e alla creatività per i giovani. Gestito da un gruppo di ragazzi, il locale intende offrire un ambiente di incontro e espressione culturale, contribuendo a valorizzare le iniziative artistiche e musicali della zona. L'apertura rappresenta un’opportunità per promuovere momenti di aggregazione e sviluppo artistico nel contesto cittadino.

Nuovi ’ritmi’ per i giovani a Rimini. Domani sarà inaugurato ufficialmente il nuovo RiTMi club in via Teodorico, nella zona di Viserba: uno spazio dedicato alla musica e alla creatività, gestito da un gruppo di ragazzi. Tutto è nato pochi mesi fa dall’idea di 6 amici: Giacomo Diviccaro, Manuel Fabbri, Nicolò Macrelli, Manuel Moscara, Tommaso Vanni Lazzari e Jacopo Weber. "Volevamo creare – raccontano loro stessi – uno spazio vivo, inclusivo e dinamico, dove la cultura della musica e dello spettacolo potessero trovare un luogo di espressione e crescita, in tutte le sue forme". Così i ragazzi hanno fondato un’associazione con l’obiettivo di "valorizzare artisti emergenti, promuovere nuove forme di socialità e offrire alla città di Rimini un punto di riferimento per chi cerca musica di qualità, eventi culturali, connessioni autentiche". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovi ’Ritmi’ per i giovani in città: "Spazio alla musica e alla creatività"

Leggi anche: I 10 anni dell’Opificio Golinelli: "Qui diamo spazio alla creatività"

Leggi anche: Conclusi i lavori alla biblioteca di Lanciano, il sindaco: "Riconsegniamo alla città un altro spazio culturale"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Talento sui marciapiedi: giovani di Nairobi, musica di strada e rinnovamento urbano

“L’AI per me non è il fine, ma un mezzo per esplorare nuove forme, nuovi ritmi e nuove possibilità espressive”. Intervista ad Andrea Colacicco alias Black Elephant - facebook.com facebook

Anno nuovo, è il momento di risintonizzare ritmi e stili di vita ilsole24ore.com/art/anno-nuovo… x.com