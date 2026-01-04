Nuovi dossi pedonali per 57mila euro a Viterbo

Il Comune di Viterbo ha previsto un investimento di 57 mila euro per l’installazione di nuovi dossi pedonali. Questa iniziativa mira a migliorare la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla tutela di pedoni, bambini e anziani. L’intervento si inserisce nel percorso di potenziamento delle misure di sicurezza urbana, contribuendo a rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti.

Il Comune di Viterbo punta a rafforzare la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti più vulnerabili come pedoni, bambini e anziani. Con una determinazione dirigenziale approvata il 29 dicembre, l'amministrazione ha disposto la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali.

