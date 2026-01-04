Nuove dotazioni informatiche tra i banchi di Fermignano

A Fermignano, la scuola primaria di via Sassoli riceve una nuova aula di informatica, ampliando le risorse dedicate all’apprendimento digitale. Contestualmente, saranno migliorate le dotazioni tecnologiche anche nelle scuole media e dell’infanzia, per favorire un percorso educativo più completo e aggiornato. Questi interventi mirano a supportare l’integrazione delle competenze digitali in tutte le fasce di età, contribuendo allo sviluppo di un ambiente scolastico più adeguato alle esigenze del presente.

La scuola primaria di via Sassoli, a Fermignano, si arricchirà di una nuova aula di informatica, mentre saranno potenziate le dotazioni informatiche della scuola media e della scuola dell'infanzia. Il tutto, tramite un'operazione condotta dal Comune in accordo con la dirigente dell'Istituto comprensivo Bramante, Patrizia Smacchia. L'intervento sulla primaria arriverà a poco più di due anni dall'inaugurazione della struttura e permetterà di allestire un'aula di informatica con 21 banchi e 21 nuovi pc dedicati agli alunni. Nella scuola media arriveranno sette nuovi pc, in sostituzione di postazioni ormai datate, mentre quella dell'infanzia riceverà un nuovo computer, con migliorie delle dotazioni a sostegno della didattica.

