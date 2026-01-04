Nuova Maglia Milan | la prima divisa del 2026 sarà ispirata allo storico kit della stagione 1998-99

La nuova maglia del Milan per il 2026 si ispira allo storico kit della stagione 1998-99, richiamando le caratteristiche strisce larghe. Sebbene la stagione in corso sia ancora in corso, l'attenzione si sposta già verso il prossimo anno e le novità che porterà. Questa divisa rappresenta un ritorno alle radici del club, mantenendo un equilibrio tra tradizione e contemporaneità, per soddisfare tifosi e collezionisti.

Nuova maglia del Milan, si guarda al passato e si ispira al 1998-99: tutti i dettagli sul ritorno alle strisce larghe La stagione 2025-2026 è ancora nel pieno, ma nel mondo del collezionismo e tra i tifosi rossoneri l'attenzione è già proiettata al futuro. In rete, infatti, sono emerse le prime indiscrezioni su quella che sarà la prima maglia del Milan per la stagione 2026-2027. Nuova Maglia Milan, Puma vuole invertire la tendenza: si torna alle strisce rosse e nere tradizionali.

Nuova maglia Milan, spuntano indiscrezioni sulla divisa da trasferta per la stagione 2026/27: sarà bianca con dettagli oro e nero - Nuova maglia Milan, spuntano indiscrezioni sulla divisa da trasferta per la stagione 2026/27: sarà bianca con dettagli oro e nero Il Milan si prepara a un ritorno allo stile regale per la stagione 202 ... milannews24.com

Milan, la prima maglia 2026-2027 sarà ispirata a quella della stagione 1998-1999 - 2026, ma in rete iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulle prima maglia del Milan per il prossimo anno: secondo ... milannews.it

