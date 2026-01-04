nuoto e ginnastica per anziani tariffe agevolate per i caregiver

Scopri le tariffe agevolate per nuoto e ginnastica dedicate agli anziani e ai loro caregiver. Le nostre proposte mirano a favorire il benessere e l’attività fisica, offrendo soluzioni accessibili e supporto alle esigenze della terza età. Un'opportunità per mantenersi attivi e in salute, rispettando le necessità di ciascuno, con tariffe convenzionate pensate per tutta la famiglia.

Nuove agevolazioni sulle tariffe per attività legate al benessere a favore dei caregiver, ma anche degli ultraottantenni. Proseguono le azioni di potenziamento del welfare di comunità avviate dall’amministrazione comunale di Maranello, che alcune settimane fa - tra i primi Comuni in Italia a farlo - aveva già perfezionato l’equiparazione tra caregiver e lavoratori riguardo all’accesso dei cittadini ai servizi comunali per l’infanzia ovvero nidi, centri estivi, pre e post scuola. Adesso sia per loro che per gli over 80 residenti a Maranello arriva anche uno sconto del 50% per l’utilizzo di impianti sportivi comunali quali il Centro Nuoto, sia per l’acquagym sia per il nuoto libero, e la sala fitness comunale presso la palestra dell’IIS Ferrari, per l’attività motoria e i corsi di ginnastica dolce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

