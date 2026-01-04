I saldi invernali 2026 rappresentano un’occasione significativa per rilanciare i consumi e la vitalità dei negozi italiani. Con una stima di spesa di circa cinque miliardi di euro a livello nazionale, questi periodi di sconto sono fondamentali per sostenere il commercio locale e incentivare gli acquisti. Un momento importante per i consumatori e gli esercenti, che può contribuire a rafforzare il settore commerciale nel contesto attuale.

Cinque miliardi di euro è la stima di spesa a livello nazionale con cui prendono il via i saldi invernali 2026. Una cifra che promette occasioni di vendita ma allo stesso tempo mette alla prova i commercianti del territorio, chiamati a catturare l'attenzione dei consumatori in un periodo delicato e a confrontarsi con la concorrenza dell'online, sempre più aggressiva e capace di comprimere margini e ridefinire le regole del commercio tradizionale. "L'appuntamento dei saldi è un momento importante per il rilancio dei consumi e del settore moda, che naturalmente in questi ultimi giorni ha bisogno anche di sostegno da parte dei consumatori – dichiara Riccardo Ghini, presidente di Federmoda Confcommercio Siena –.

© Lanazione.it - Numeri e aspettative: "Occasione importante per rilanciare consumi e vitalità dei negozi"

