NSFC 2025 | One Battle After Another Miglior Film – Lista Completa Vincitori

La National Society of Film Critics (NSFC) ha annunciato i vincitori dei premi 2025, con One Battle After Another (da noi Una battaglia dopo l’altra) di Paul Thomas Anderson che domina, vincendo Miglior Film e altri riconoscimenti. Nella notte italiana la National Society of Film Critics (NSFC) ha assegnato i suoi premi annuali per il 2025, celebrando un anno di cinema audace e innovativo con un focus su storie indipendenti e internazionali. Con 59 critici da prestigiose testate come New York Times e Los Angeles Times, i riconoscimenti, come anticipato, hanno premiato One Battle After Another di Paul Thomas Anderson come Miglior Film, evidenziando temi profondi di conflitto e redenzione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

