Novità sulla squadra con il ritorno di Rice per i Gunners

L'Arsenal annuncia il ritorno di Declan Rice in rosa, pronto a rafforzare il centrocampo. La notizia ha attirato l'attenzione degli appassionati, in vista della sfida contro il Bournemouth in Premier League. Rice, che aveva già lasciato un segno nel club, torna a disposizione della squadra in un momento importante della stagione. La sua presenza potrebbe influire sulle strategie e le prestazioni dei Gunners nelle prossime partite.

2026-01-03 18:20:00 Il web non parla d'altro: L'Arsenal accoglie Declan Rice di nuovo a centrocampo mentre visita Bournemouth in Premier League. Le notizie complete sulla squadra sono qui. L'Arsenal cercherà di estendere il proprio vantaggio in cima alla classifica della Premier League a sei punti quando affronterà il Bournemouth al Vitality Stadium. I Gunners hanno visto il loro vantaggio in testa alla classifica ridotto a tre punti con la vittoria per 3-1 dell'Aston Villa sul Nottingham Forest sabato scorso. Ma ci si aspetta che l'Arsenal ripristinerà un vantaggio più considerevole quando affronterà una squadra di Cherries in pessima forma.

