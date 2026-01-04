Novantenne uccide la figlia

Un uomo di 90 anni è stato accusato di aver ucciso la figlia di 60 anni a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Le prime ricostruzioni indicano che l’evento si sia verificato in circostanze ancora in fase di accertamento. La vicenda solleva questioni relative alle problematiche legate all’età e alla salute mentale, mentre le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. Il delitto ? secondo le prime informazioni? è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e.

