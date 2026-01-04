Novantenne uccide la figlia nel Modenese | tragedia in casa a Castelnuovo Rangone

Nel pomeriggio di oggi, a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, si è verificato un grave episodio che ha coinvolto un uomo di 90 anni e sua figlia di 60. La vicenda, ancora sotto verifica, ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Un novantenne avrebbe ucciso la figlia di 60 anni nella tarda mattinata di oggi a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Il delitto è avvenuto all'interno di una palazzina di via per Formigine, a ridosso dell' area artigianale. L'allarme ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, della polizia scientifica, di un' ambulanza e di un' automedica. Secondo le prime informazioni, la dinamica e il movente non sono ancora chiari. Non è escluso che l' anziano fosse seguito per patologie, ma su questo punto gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Le indagini sono affidate ai Carabinieri del Nucleo investigativo di Modena insieme ai colleghi della stazione locale.

