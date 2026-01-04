Novantenne uccide la figlia in casa | L' ha colpita con un corpo contundente ha la demenza senile Si indaga sul movente

Nella giornata di domenica 4 gennaio 2026, a Castelnuovo Rangone, un uomo di 90 anni ha ucciso la propria figlia di 60 anni all’interno della loro abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto con un corpo contundente e si ipotizza che la demenza senile dell’anziano possa aver influenzato il gesto. Le autorità stanno indagando sul movente e sulle circostanze dell’accaduto.

Un tragico omicidio è avvenuto domenica 4 gennaio 2026 in un appartamento di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove un uomo di 90 anni ha ucciso la figlia di 60 anni. La vittima,.

Tragedia in famiglia nel modenese: padre novantenne uccide la figlia - Secondo quanto trapela dalle prime verifiche, l’anziano potrebbe essere affetto da patologie, ma su questo aspetto non vi sono conferme ufficiali ... fanpage.it

OMICIDIO A CASTELNUOVO, PADRE UCCIDE LA FIGLIA IN CASA - In un appartamento in via per Formigine si è consumata una tragedia familiare: una donna di 60 anni sarebbe stata uccisa dal padre 90enne. tvqui.it

Novantenne uccide la figlia nel Modenese. Il delitto è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e movente sono ancora non chiari. #ANSA x.com

