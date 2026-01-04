Novantenne uccide la figlia in casa | L' ha colpita con un corpo contundente ha la demenza senile Si indaga sul movente

Nella giornata di domenica 4 gennaio 2026, a Castelnuovo Rangone, un uomo di 90 anni ha ucciso la propria figlia di 60 anni all’interno della loro abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto con un corpo contundente e si ipotizza che la demenza senile dell’anziano possa aver influenzato il gesto. Le autorità stanno indagando sul movente e sulle circostanze dell’accaduto.

Un tragico omicidio è avvenuto domenica 4 gennaio 2026 in un appartamento di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove un uomo di 90 anni ha ucciso la figlia di 60 anni. La vittima,. 🔗 Leggi su Leggo.it

