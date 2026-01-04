Novantenne uccide la figlia in casa | È malato Sconosciuto il movente

Un grave episodio si è verificato a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena, dove un uomo di 90 anni ha ucciso la propria figlia di 60 anni nell'abitazione di famiglia. Al momento, il movente rimane sconosciuto; l'anziano ha riferito di aver agito perché la donna era malata. La vicenda è sotto approfondimento delle autorità, che stanno cercando di chiarire le ragioni di quanto accaduto.

Una donna di 60 anni è stata uccisa dal padre 90enne in un appartamento di Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Pare che l'uomo sia affetto da patologie, non meglio note al. 🔗 Leggi su Leggo.it

