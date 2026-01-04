Novantenne uccide la figlia | Era malato Sconosciuto il movente
Un uomo di 90 anni è stato accusato di aver ucciso la propria figlia di 60 anni a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Le ragioni del gesto sembrano legate a problemi di salute della vittima, ma il movente resta ancora da chiarire. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto e approfondire le circostanze del tragico episodio.
