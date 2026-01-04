Novantenne uccide la figlia | Era malato Sconosciuto il movente

Da leggo.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 90 anni è stato accusato di aver ucciso la propria figlia di 60 anni a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Le ragioni del gesto sembrano legate a problemi di salute della vittima, ma il movente resta ancora da chiarire. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto e approfondire le circostanze del tragico episodio.

Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. Il delitto ? secondo le prime informazioni? è avvenuto a Castelnuovo Rangone, ma dinamica e. 🔗 Leggi su Leggo.it

novantenne uccide la figlia era malato sconosciuto il movente

© Leggo.it - Novantenne uccide la figlia: «Era malato». Sconosciuto il movente

Leggi anche: Novantenne uccide la figlia

Leggi anche: Lucia uccide la figlia disabile, poi il terribile gesto: “Pochi mesi fa era morto anche il marito”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

novantenne uccide figlia eraNovantenne uccide la figlia - Un uomo di 90 anni avrebbe ucciso la figlia di 60 anni in provincia di Modena. leggo.it

CORLEONE: Madre Uccide la Figlia Disabile e si Suicida. Il Carico Nascosto della Solitudine

Video CORLEONE: Madre Uccide la Figlia Disabile e si Suicida. Il Carico Nascosto della Solitudine

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.