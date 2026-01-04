Il 5 gennaio, a Pellezzano, torna l'apertura straordinaria del Cimitero Comunale in occasione della Notte dell'Epifania. Per l’ottavo anno consecutivo, il cimitero sarà accessibile dalle 18, offrendo un'occasione per ricordare i propri cari in un’atmosfera di rispetto e tradizione. Questa iniziativa rappresenta un momento di vicinanza e riflessione per la comunità locale, mantenendo viva una consuetudine importante.

Per l’ottavo anno consecutivo, il 5 gennaio, a Pellezzano, si rinnova la tradizionale apertura straordinaria del Cimitero Comunale, dalle ore 18.30 alle ore 22.30 per la visita ai cari defunti in occasione della notte dell’Epifania. “Un momento di fede, preghiera, affetto e connessione spirituale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Notte dell'Epifania: ritorna l'apertura straordinaria del cimitero di Pellezzano

Leggi anche: Sciacca, apertura straordinaria del cimitero per la commemorazione dei defunti

Leggi anche: Sui tetti di Palermo, speciale Epifania: apertura straordinaria della Torre di San Nicolò

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A Verona per l'Epifania torna il rito del falò in piazza, ma sarà un fuoco simbolico e a bruciare non sarà la Befana; Torna il maltempo sull'Abruzzo fino all'Epifania, con nevicate anche a quote più basse: le previsioni per i prossimi giorni; Capodanno a Padova, due feriti con i botti. Un 40enne di Este ha gravi ustioni al volto e al collo e un 31enne alla mano; Meteo, torna il freddo: possibile un nuovo peggioramento invernale in vista dell’Epifania.

Epifania a Piazza Mercato con la Fiera del Giocattolo e della Calza - spiega l'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli in un post social - napolitoday.it

Notte dell’Epifania: borse contraffatte, musica alta e tavolini abusivi, multe e sequestri a Napoli - Tavolini piazzati in strada senza autorizzazione, alcolici venduti senza autorizzazione ma anche giocattoli non conformi e borse false: tutto nel calderone dei controlli che la Polizia Municipale ha ... fanpage.it

La Befana vien di Notte ....... Passa a trovarci per scoprire la calza perfetta per questa Epifania ..... - facebook.com facebook

#Meteo - Possibile #neve in città a #Modena nella notte dell’ #Epifania: ecco le #previsioni x.com