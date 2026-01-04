Note di musica e magia | arriva la Befana in TIN e Pediatria

Note di musica e magia: arriva la Befana in TIN e Pediatria Tempo di lettura: 2 minuti. La Terapia Intensiva Neonatale (TIN), guidata dal dott. Giuseppe Marchesano, collabora con l’UOC di Pediatria del dottore per portare un momento di allegria e conforto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, attraverso iniziative che uniscono ascolto, musica e tradizione.

Tempo di lettura: 2 minuti La Terapia Intensiva Neonatale (TIN), diretta dal dott. Giuseppe Marchesano, in sinergia con l’UOC di Pediatria del dott. Luigi Masini, e con il coordinamento della Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Nocera Inferiore, promuove un evento di alto valore umano e solidale dedicato ai bambini ricoverati e ai piccoli ex pazienti: “”. L’iniziativa nasce dalla profonda attenzione verso i più fragili espressa dalla Direzione Sanitaria presidiale, nella persona del Direttore Rosalba Santarpia, che ha fortemente sostenuto la realizzazione di un momento capace di coniugare cura, emozione e vicinanza, trasformando l’ambiente ospedaliero in uno spazio di accoglienza, gioia e speranza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Note di musica e magia: arriva la Befana in TIN e Pediatria Leggi anche: Babbo Natale in corsia: musica, sorrisi e magia al reparto di Pediatria dell’Ospedale Leggi anche: Avellino Christmas Village, tra luci e magia arriva la Casa della Befana La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nocera Inferiore, Note di musica e magia: arriva la Befana in TIN e Pediatria; Note al Museo: Magia Musicale a Trento; Capodanno con gli Stranobakkano: in piazza Cavour torna la magia dell’ultima notte dell’anno tra musica e ghiaccio; Schiaccianoci e la magia delle feste. Al Manzoni il classico della danza. Una notte per ritornare bambini. Le note del Natale arriva su Rai 1: le anticipazioni - La magia delle feste trova una delle sue espressioni più intense in “Le Note del Natale”, il grande evento musicale natalizio in onda giovedì 26 dicembre alle 21. ultimenotizieflash.com

Luci e musica: la magia del Natale arriva anche a San Lorenzo - Il momento è fissato per domenica 22 dicembre quando nel pomeriggio, a partire dalle 16,30, la grande piazza del quartiere a ... ilrestodelcarlino.it

Note Blu di Natale – Concerto di Natale Un pomeriggio di musica raffinata e suggestiva per concludere insieme le festività natalizie. Un viaggio sonoro tra atmosfere intime e originali, che chiude la rassegna “Natale nei Borghi” del Comune di Darfo Boario - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.