Noslin pre Lazio Napoli | Dobbiamo dare tutto per una gara come questa Sul lavoro di Sarri…
Tijjani Noslin si appresta a vivere una giornata importante, guidando l’attacco della Lazio contro il Napoli. Prima della partita, il giocatore ha sottolineato l’importanza di dare il massimo in una sfida così significativa, evidenziando l’impegno richiesto e il rispetto per il lavoro di Sarri. La sfida rappresenta un’occasione per dimostrare il carattere della squadra e l’importanza di affrontare ogni partita con determinazione e concentrazione.
Noslin si è voluto appuntare questa cosa nel pregara di Lazio Napoli. La situazione attuale Tijjani Noslin si prepara a vivere una giornata speciale, guidando l’attacco della Lazio nella sfida contro il Napoli. L’attaccante olandese partirà titolare, una scelta quasi obbligata per Maurizio Sarri considerando la cessione di Valentin Castellanos e l’assenza di Boulaye Dia, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
