Noslin pre Lazio Napoli | Dobbiamo dare tutto per una gara come questa Sul lavoro di Sarri…

Tijjani Noslin si appresta a vivere una giornata importante, guidando l’attacco della Lazio contro il Napoli. Prima della partita, il giocatore ha sottolineato l’importanza di dare il massimo in una sfida così significativa, evidenziando l’impegno richiesto e il rispetto per il lavoro di Sarri. La sfida rappresenta un’occasione per dimostrare il carattere della squadra e l’importanza di affrontare ogni partita con determinazione e concentrazione.

Lazio-Napoli, Noslin nel pre: - Napoli è intervenuto Tijjani Noslin ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel il giocatore biancoceleste, di seguito le sue dichiarazioni. laziopress.it

Lazio - Napoli, Noslin a Dazn: "Daremo il 100%. Il mister mi dà fiducia..." - Nelle ultime settimane si è guadagnato il suo spazio e dopo la partenza di Valentin ... lalaziosiamonoi.it

Noslin sostituto di Castellanos in #LazioNapoli: un anno fa la tripletta che condannò l'eliminazione degli azzurri di Conte dalla Coppa Italia x.com

Salvo imprevisti toccherà a Tijjani #Noslin occupare il centro dell'attacco domani. L'ultima volta da titolare in #LazioNapoli è stata in #CoppaItalia, quando fece una tripletta. Siete fiduciosi in vista del match in programma all'Olimpico LEGGI TUTTE LE - facebook.com facebook

