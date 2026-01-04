non una grinza

Per chi risiede a Milano, i dati dell’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, elaborati dal Codacons, confermano che la città si mantiene come la più costosa d’Italia. Analizzando un paniere di prodotti e servizi, emerge una realtà già nota: Milano rappresenta il centro urbano con i prezzi più elevati, riflettendo le caratteristiche di un mercato urbano di riferimento e di un’economia sempre attiva.

Per chi vive a Milano i dati snocciolati dal Codacons (basati sui numeri dell'Osservatorio prezzi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy) non rappresentano di certo un colpo di scena: sì perché il capoluogo meneghino, nel confronto su un paniere di prodotti e servizi, si conferma di netto la città più cara d'Italia. Insomma a Milano il denaro circola ma se ne spende anche (parecchio) per vivere, mettendo in luce ancora una volta la natura bifronte della città. Che dà tanto ma chiede anche tanto. Il settore alimentare in Emilia-Romagna comprende 6.883 imprese artigiane (foto di repertorio) Qualche esempio? A Milano un panino costa in media 5,7 euro.

