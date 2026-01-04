Il pallone arancione ha suscitato molte discussioni tra gli appassionati di calcio. Dopo alcune settimane di attesa, si comunica che si procederà con un cambio di decisione, riportando l’attenzione sulla tradizione e sulla normale attività calcistica. Questa scelta sarà accolta con sollievo da chi segue con passione il gioco, sia in stadio che da casa, e rappresenta una rassicurante conferma della continuità delle consuete modalità di fruizione.

Come non detto, si fa marcia indietro. Con grande gioia da parte di tutti quelli che guardano il calcio allo stadio e in televisione. Tra qualche settimana, infatti, nel campionato di Serie A scomparirà il pallone arancione utilizzato dallo scorso 22 novembre. A spiegare i motivi di questo passo indietro è stato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, che ha detto: «Abbiamo ricevuto tante giuste proteste su questo, ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo». Secondo dati recenti, infatti, in Italia ci sono circa due milioni e mezzo di daltonici, e un italiano su 30 ha una percezione alterata dei colori, mentre a livello europeo il daltonismo colpisce l’8% della popolazione maschile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Non se ne può più di questo pallone arancione

Leggi anche: Spalletti, ovvero non se ne può più della melensa litania della fedeltà tradita

Leggi anche: Assalto dal parrucchiere Lorenzo: la vetrata sfondata a spallate dal ladro: “Non se ne può più”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

serie a, perché il pallone è arancione - È stato lo sponsor tecnico del campionato a proporre questa tonalità, per cambiare rispetto al classico giallo cui ormai i tifosi erano abituati da oltre un decennio (celebre il coro sfottò dei tifosi ... gazzetta.it

Vistoso ma invisibile: perché il pallone invernale della Serie A non piace a quasi il 10% dei tifosi - La Lega Calcio fa dell’inclusività e dell’attenzione ai temi sociali un punto qualificante della sua attività. quotidiano.net

Il Pallone Arancione per un Daltonico

[Accadde oggi, 3 gennaio 1993: neve a Cagliari] Era domenica. Al Sant'Elia (notare il gran pubblico) il Cagliari di Mazzone ospitò il Toro di Mondonico. Non essendo disponibile nessun pallone arancione, fu il magazziniere Mario Manca a risolvere la situazio - facebook.com facebook

De Pietro (ass. daltonici): "Bene accantonare il pallone arancione, ma anche il giallo crea problemi: serve approccio scientifico" x.com