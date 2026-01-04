Non risponde più non apre la porta | un uomo senza vita trovato in casa
Un uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione, dove si presume sia deceduto da tempo. La scena suggerisce un decesso avvenuto in solitudine, senza che nessuno abbia potuto intervenire o avvisare le autorità. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause e sulle circostanze del decesso, al fine di chiarire le dinamiche di quanto accaduto.
Sarebbe morto nelle stanze della sua abitazione, da solo e senza riuscire a chiedere aiuto a nessuno. Per un uomo sui cinquant'anni, residente in via Sagittario a Sottomarina di Chioggia, questa mattina, domenica 4 gennaio, è scattato l'allarme. Raggiunto a casa sua, da dove i vicini avevano dato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Dramma a Foggia, non risponde ai familiari e scatta l'allarme: uomo trovato senza vita in casa
Leggi anche: Dramma in via Perrone: uomo non risponde da giorni, ritrovato senza vita in casa
NEZIR: ECCO PERCHE' SEI MIA FIGLA, BAHAR ..e c'è di Più! | LA FORZA DI UNA DONNA Anticipazioni
Né vincitori né vinti nel derby andato in scena al Mapei tra Sassuolo e Parma con un punto che probabilmente sta bene ad entrambe: apre Thorsvedt con un'incornata, risponde Pellegrino da opportunista. QUI gli highlights https://generationsport.it/2026/01/0 - facebook.com facebook
“Un aneddoto dei tempi sovietici:Brigitte Bardot arriva nell’Unione Sovietica,Brežnev si innamora di lei e le dice:«Brigitte, sii mia.Esaudirò qualsiasi tuo desiderio». Lei risponde:«Lënecka, apri le frontiere». «Come sei furba», risponde Brežnev, «vuoi che restia x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.