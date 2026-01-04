Non risponde più non apre la porta | un uomo senza vita trovato in casa

Un uomo è stato trovato senza vita nella propria abitazione, dove si presume sia deceduto da tempo. La scena suggerisce un decesso avvenuto in solitudine, senza che nessuno abbia potuto intervenire o avvisare le autorità. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause e sulle circostanze del decesso, al fine di chiarire le dinamiche di quanto accaduto.

Sarebbe morto nelle stanze della sua abitazione, da solo e senza riuscire a chiedere aiuto a nessuno. Per un uomo sui cinquant'anni, residente in via Sagittario a Sottomarina di Chioggia, questa mattina, domenica 4 gennaio, è scattato l'allarme. Raggiunto a casa sua, da dove i vicini avevano dato. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

