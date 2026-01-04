Non pensiamo ad altro Supporto anti trauma al ritorno dalle vacanze

Il supporto anti trauma è fondamentale al ritorno dalle vacanze, specialmente in situazioni di emergenza come quella di Crans-Montana, dove quattro nostri studenti sono rimasti feriti. Dopo la prima fase di sgomento, è importante offrire assistenza e ascolto per affrontare il trauma e favorire il percorso di recupero psicologico, garantendo un sostegno adeguato a chi ha vissuto momenti difficili.

"Dopo la prima fase dello sgomento è arrivata quella della scoperta: fra i ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans-Montana, quattro sono nostri studenti rimasti feriti. Ora arriva il momento di gestire tutto quel che ne consegue a livello emotivo e psicologico. Quindi ci siamo attivati in questa direzione". A parlare è Mario Secone, vicepreside dell'Istituto Virgilio di piazza Ascoli. I quattro feriti (i sedicenni Kean Kaizer Talingdan, identificato ieri tra i feriti all'ospedale di Zurigo, Leonardo Bove, di cui ancora si aspetta l'esito dell'esame del dna, Francesca Nota e Sofia Donadio, trasportate al Niguarda) sono tutti della classe terza S-D del liceo delle Scienze umane, indirizzo socio economico.

