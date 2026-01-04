Non ci sono ambulanze anziano disabile con spasmi portato al Pronto Soccorso dopo 24 ore finisce in barella
Un anziano disabile, dopo 24 ore senza ambulanze, è stato trasportato al Pronto Soccorso e ha terminato in barella. Il figlio ha presentato denuncia presso le autorità, mentre Borrelli di Avs ha richiesto chiarimenti alle strutture sanitarie. La vicenda evidenzia le criticità nel sistema di emergenza e assistenza, sollevando interrogativi sulla disponibilità e gestione delle risorse sanitarie in situazioni di emergenza.
Il figlio dell'anziano ammalato ha sporto denuncia in commissariato. Borrelli (Avs): "Chiesti chiarimenti formali alle strutture sanitarie". 🔗 Leggi su Fanpage.it
