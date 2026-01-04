Non ci sono ambulanze anziano disabile con spasmi portato al Pronto Soccorso dopo 24 ore finisce in barella

Un anziano disabile, dopo 24 ore senza ambulanze, è stato trasportato al Pronto Soccorso e ha terminato in barella. Il figlio ha presentato denuncia presso le autorità, mentre Borrelli di Avs ha richiesto chiarimenti alle strutture sanitarie. La vicenda evidenzia le criticità nel sistema di emergenza e assistenza, sollevando interrogativi sulla disponibilità e gestione delle risorse sanitarie in situazioni di emergenza.

Ambulanze. Controlli dei Nas in tutta Italia: irregolarità nel 12% di quelle ispezionate - Contestate 52 violazioni penali e 113 amministrative in materia di sicurezza nei ... quotidianosanita.it

La situazione peggiore è al Galliera, dove le ambulanze sono costrette a restare ferme a lungo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.