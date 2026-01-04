Nomina Cuomo Rescigno | Non solo incompatibile non è neppure eleggibile

Secondo Cuomo e Rescigno, Vincenzo Cuomo non è solo incompatibile con la carica di consigliere regionale, ma risulta anche illegittimamente eleggibile. La questione si inserisce in un contesto di gravi incongruenze nelle dichiarazioni e nelle procedure di nomina, evidenziando come la sua posizione non sia conforme alle normative vigenti. Questa situazione solleva importanti dubbi sulla validità delle nomine e sulle implicazioni legali connesse.

Tempo di lettura: 2 minuti "Alla già evidente questione dell'incompatibilità e alle gravi incongruenze emerse nelle dichiarazioni rese, si aggiunge un ulteriore e dirimente profilo di illegittimità: Vincenzo Cuomo non risulta neppure eleggibile alla carica di consigliere regionale e, di conseguenza, non può essere nominato assessore". Lo dichiara Carmela Rescigno, già presidente della Commissione regionale Anticamorra, intervenendo nuovamente sulla nomina di Vincenzo Cuomo nella Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Fico. " L'articolo 50, comma 1, dello Statuto della Regione Campania – spiega Rescigno – stabilisce chiaramente che gli assessori regionali devono essere scelti tra soggetti eleggibili a consigliere regionale.

