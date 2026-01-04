No all' ampliamento del porto di Salerno | associazioni e comitati manifestano in via Ligea

Oggi, lungo l’arenile di via Ligea a Salerno, associazioni ambientaliste, amministratori locali e cittadini si sono riuniti per esprimere il loro dissenso all’ipotesi di ampliamento del porto. La manifestazione si inserisce nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione sulla tutela ambientale e sulla necessità di preservare le risorse naturali del territorio. La mobilitazione evidenzia l’attenzione della comunità verso le implicazioni di un intervento che potrebbe modificare significativamente l’ecosistema locale.

Associazioni ambientaliste, amministratori locali e tanti cittadini questa mattina sull'arenile di via Ligea per dire "no" all'ampliamento del porto di Salerno. Nonostante le previsioni meteo non favorevoli, in tanti hanno partecipato alla manifestazione, raccogliendo l'invito alla mobilitazione.

"No all'ampliamento del porto di Salerno": associazioni e comitati manifestano in via Ligea - Ragone, intanto, ha preannunciato il lancio di una petizione popolare nelle prossime settimane ... salernotoday.it

"No all'ampliamento del porto", associazioni in piazza a Salerno - Le associazioni ambientaliste Italia Nostra, Legambiente Salerno "Orizzonti" e Comitato "Salute e Vita" si mobilitano contro il progetto di ampliamento del porto commerciale di Salerno che, denunciano ... ansa.it

Salerno, presidio pubblico sull'arenile della spiaggia di via Ligea, accanto alla Baia, contro il progetto di ampliamento del porto commerciale cittadino. salernonotizie.it - facebook.com facebook

AMPLIAMENTO PORTO DI SALERNO, ANCHE I SINDACI DELLA COSTIERA DICONO “NO” GUARDA IL VIDEO x.com

