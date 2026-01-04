No all' allargamento del Porto di Salerno il sindaco di Vietri | L’intervento altererebbe il fondale marino della Costiera

Il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, ha espresso opposizione all’allargamento del porto di Salerno, sottolineando come l’intervento possa compromettere il fondale marino della Costiera Amalfitana. Insieme ad altri rappresentanti locali, ha partecipato a un sit-in di protesta sull’arenile di via Ligea, evidenziando l’importanza di tutelare l’ambiente e il patrimonio naturale della zona.

Anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, insieme a una rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, stamattina, ha partecipato al sit-in di protesta sull’arenile di via Ligea. L’incontro, organizzato da diverse organizzazioni ambientaliste, si è tenuto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "No all'allargamento del Porto di Salerno", il sindaco di Vietri: "L’intervento altererebbe il fondale marino della Costiera" Leggi anche: Salerno, domani flash mob contro l’allargamento del Porto Leggi anche: Ampliamento del porto di Salerno: Ministero esige approfondimenti sul nuovo piano regolatore e sull'ampliamento verso Vietri Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sindaci, cittadini e associazioni dicono no all’ampliamento del porto di Salerno; Anche i sindaci della Costa d'Amalfi alla protesta contro l'ampliamento del porto commerciale; No ampliamento porto Salerno, in piazza alcuni sindaci; Salerno: Flash Mob domenica 4 gennaio 2026, arenile spiaggia della Baia in via Ligea. Per dire no al progetto di ampliamento del porto commerciale della città.. "No all'allargamento del Porto di Salerno", il sindaco di Vietri: "L’intervento altererebbe il fondale marino della Costiera" - Anche il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, insieme a una rappresentanza della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, stamattina, ha partecipato al sit- salernotoday.it

Allargamento porto di Salerno, in centinaia in presidio (VIDEO) - Associazioni ambientaliste, amministratori locali e tanti cittadini questa mattina sull’arenile di via Ligea per dire non all’ampliamento del porto di ... napolivillage.com

"No all'allargamento del porto, salviamo la spiaggia della baia". A Salerno ambientalisti in campo Tgr Rai Comune di Salerno - facebook.com facebook

PORTO E FONDERIE, BATTAGLIE E SFIDE PER IL NUOVO ANNO Giù le mani dalla spiaggia, no all’allargamento del porto. Il Comitato associazione salute e vita, Legambiente Salerno e Italia Nostra... x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.