La recente decisione del Tar Lombardia di accogliere il ricorso della società Five E Italy Green riapre il dibattito sul progetto del parco fotovoltaico a Triulza, a Codogno. Mentre le questioni legali proseguono, il Pd si schiera a sostegno del Comune, ribadendo l’importanza di tutelare la frazione e i suoi interessi. La vicenda evidenzia la complessità delle decisioni urbanistiche e ambientali in un contesto locale in evoluzione.

Codogno (Lodi), 4 gennaio 2026 – Dopo la doccia fredda arrivata dal Tar della Lombardia, che ha accolto il ricorso della società Five E Italy Green contro il diniego espresso dal Comune di Codogno e da altri enti sul maxi parco fotovoltaico previsto a Triulza, la vicenda entra ora in una nuova fase, politica oltre che amministrativa. I giudici hanno ritenuto non fondata l’interpretazione restrittiva adottata dagli enti locali sulle fasce di rispetto legate ai beni culturali, aprendo di fatto alla prosecuzione dell’iter autorizzativo dell’impianto da circa 18mila metri quadrati previsto su terreni agricoli tra via Don Botti e via Belloni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - No al parco fotovoltaico, l’assist del Pd: “Sosteniamo il Comune, la frazione Triulza va difesa”

