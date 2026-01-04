Nkunku non pensa al mercato | punta il Genoa Ecco l’obiettivo di Gimenez

Da pianetamilan.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nkunku non si concentra sul mercato e si concentra sulla sua attuale squadra, puntando al Genoa. Nel frattempo, Gimenez e Nkunku proseguono il recupero dai rispettivi infortuni alla caviglia. Le ultime notizie sul reparto avanzato del Milan, aggiornate da 'La Gazzetta dello Sport', forniscono un quadro chiaro sulla loro condizione e le prospettive future.

Sia Gimenez che Nkunku sono alle prese con il recupero dei loro infortuni alla caviglia. Ecco le ultime novità sul reparto avanzato del Milan da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nkunku non pensa al mercato punta il genoa ecco l8217obiettivo di gimenez

© Pianetamilan.it - Nkunku non pensa al mercato: punta il Genoa. Ecco l’obiettivo di Gimenez

Leggi anche: Milan, servono i gol: l’obiettivo in attacco per gennaio se Giménez e Nkunku non girano

Leggi anche: Mercato Juve, Comolli punta al colpaccio? Può pescare direttamente dal… Real Madrid! Il possibile obiettivo per gennaio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Nkunku, non bastano i gol al Verona: offerta del Fenerbahce, il Milan ci pensa; Nkunku resta in bilico, il Fenerbahce fa sul serio. E il Milan pensa a Cherif; Milan, Nkunku davanti al bivio: Tedesco lo chiama al Fenerbahce; Calciomercato, contatto Milan-Gatti. Nkunku verso Istanbul.

nkunku pensa mercato puntaMercato Milan, il Fenerbahce spinge per Nkunku: arriva la risposta dell’ex Chelsea - Il Fenerbahce insiste per Christopher Nkunku: l'attaccante francese ha deciso il suo futuro. spaziomilan.it

nkunku pensa mercato puntaMilan: Darwin Núñez nel mirino se Nkunku parte per la Turchia - Il Fenerbahçe punta Nkunku: il Milan pensa a Darwin Núñez, già cercato in passato e ora insoddisfatto in Arabia Saudita ... it.blastingnews.com

nkunku pensa mercato puntaNkunku ancora in dubbio, il Milan valuta tanti nomi in entrata: ipotesi da 40 milioni - Entra nel vivo il mercato del Milan, Nkunku potrebbe uscire: attenzione al nome da 40 milioni di euro in entrata ... spaziomilan.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.