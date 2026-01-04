Nkunku il Fenerbahce insiste Moretto | Per il Milan non è incedibile Mentre Kim …
Fabrizio Romano e Matteo Moretto aggiornano sulle recenti evoluzioni del calciomercato del Milan, con particolare attenzione alle trattative riguardanti Nkunku, Kim e il possibile interesse del Fenerbahçe. Mentre il club turco insiste su Nkunku, si discute anche della posizione del Milan su Kim, con alcune dichiarazioni che sembrano mettere in discussione l’incedibilità del giocatore. Ecco le ultime novità sulle operazioni più rilevanti.
Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno parlato delle ultime novità sul calciomercato del Milan. Le novità su Kim e Nkunku. Ecco le loro parole su 'YouTube'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, Nkunku verso il Fenerbahce
Leggi anche: Calciomercato, offerta del Fenerbahçe per Nkunku: cosa farà il Milan? “I rossoneri …”
Dall'Inghilterra: Nkunku-Fenerbahce? Svelati i piani dell'attaccante francese; Nkunku vuole restare al Milan! Poi Accomando aggiorna su 2 nomi per la difesa; Nkunku, il Fenerbahce insiste. Moretto: “Per il Milan non è incedibile”. Mentre Kim …; Milan, cessione a sorpresa? Contatti in corso: Fabrizio Romano conferma tutto.
Mercato Milan, il Fenerbahce spinge per Nkunku: arriva la risposta dell’ex Chelsea - Il Fenerbahce insiste per Christopher Nkunku: l'attaccante francese ha deciso il suo futuro. spaziomilan.it
Milan, il Fenerbahce non molla per Nkunku: oggi incontro, arriverà un'offerta formale - Il Fenerbahçe continua il suo pressing sul Milan per Christopher Nkunku. tuttomercatoweb.com
Dalla Turchia, il Fenerbahce insiste per Nkunku: incontro con Tare, la posizione del Milan - In Turchia sono convinti che la partita tra il Fenerbahce ed il Milan per Christopher Nkunku non sia ancora conclusa. msn.com
«NKUNKU-FENERBAHÇE: SI TRATTA! IL MILAN CHIEDE 35M, I TURCHI PUNTANO AL RISPARMIO. CHI SARÀ IL NUOVO BOMBER DI ALLEGRI» #Nkunku #Milan #Fenerbahce #Calciomercato #Allegri #IgliTare #SerieA - facebook.com facebook
#Fenerbahce scatenato, in queste ore alzerà il pressing per Christopher Nkunku del #Milan Atteso contatto diretto tra le dirigenze, è il primo nome per l'attacco del Fener. Che intanto aspetta 'solo' la risposta della Lazio per Matteo Guendouzi sull'offerta a x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.