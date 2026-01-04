Il trasferimento di Christopher Nkunku dal Milan al Fenerbahçe sembra ancora possibile, con i turchi pronti a riprendere i contatti nei prossimi giorni. Mentre il club rossonero lavora al rientro in campo dell’attaccante, le voci di mercato continuano a circolare, mantenendo vivo l’interesse delle parti. La situazione resta da seguire attentamente, senza conferme ufficiali al momento.

Non si spegne il fronte Christopher Nkunku. Mentre a Milanello si lavora per il rientro in campo, dall’estero tornano a spingere le voci di mercato: il Fenerbahçe prepara nuovi contatti per l’attaccante del Milan nei prossimi giorni. Il club turco è convinto di poter riaprire il dialogo e valuta un’offerta intorno ai 25 milioni di euro. A via Aldo Rossi la linea è ferma: servono almeno 35 milioni per evitare una minusvalenza, dopo l’investimento estivo da 37 milioni più bonus. La distanza resta ampia e, al momento, frena qualsiasi accelerazione. Sul campo, Nkunku pensa solo al recupero. Il francese è ancora alle prese con il problema fisico rimediato contro l’Hellas e si allena a parte, tra lavoro personalizzato e fisioterapia. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Nkunku, il Fenerbahçe insiste: distanza col Milan

Leggi anche: Nkunku, il Fenerbahce insiste. Moretto: “Per il Milan non è incedibile”. Mentre Kim …

Leggi anche: Nkunku, dalla Turchia: pressing del Fenerbahçe. C’è distanza con la richiesta di mercato del Milan

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nkunku non pensa al mercato e al Fenerbahce: l'obiettivo è il Genoa x.com

«NKUNKU-FENERBAHÇE: SI TRATTA! IL MILAN CHIEDE 35M, I TURCHI PUNTANO AL RISPARMIO. CHI SARÀ IL NUOVO BOMBER DI ALLEGRI» #Nkunku #Milan #Fenerbahce #Calciomercato #Allegri #IgliTare #SerieA - facebook.com facebook