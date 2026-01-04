Sul fronte del calciomercato, il futuro di Nkunku rimane ancora da definire. Una parte del Milan sarebbe favorevole a una sua cessione, considerandola un’operazione significativa per questa finestra di mercato. La decisione sulla sua eventuale partenza dovrebbe arrivare a breve, influenzando le strategie dei rossoneri nelle prossime settimane. Restano da monitorare gli sviluppi, mentre il club valuta le opzioni più adatte alle proprie esigenze.

Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe essere la cessione importante dei rossoneri in questa sessione di mercato. Ecco le ultime novità da 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nkunku: decisione a breve sul futuro. Buona parte del Milan vorrebbe …

Leggi anche: Tomori Milan, novità importante sul futuro del difensore inglese: i rossoneri hanno preso una decisione. Le ultimissime sul destino del centrale rossonero

Leggi anche: Calciomercato, per Nkunku dibattito in corso nel Milan. Ecco cosa vorrebbe Allegri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Mercato Milan, il club ha preso una decisione su Nkunku: le ultime sul futuro dell'attaccante da Sky Sport; Futuro Nkunku, oggi nuovo incontro tra il ds del Fenerbahçe e Tare: nelle prossime ore verrà...; Milan Nkunku a rischio in vista di gennaio | Tare pronto a valutare offerte per il francese; Licari e la decisione sul futuro di Nkunku: «Due gol fanno cambiare idea a Cardinale, anche perché quei 40 milioni...».

Futuro Nkunku, oggi nuovo incontro tra il ds del Fenerbahçe e Tare: nelle prossime ore verrà presentata una nuova offerta al Milan - Il futuro di Christopher Nkunku resta ancora appeso a un filo, tra la decisione di proseguire la sua stagione con la maglia del Milan o cercare fortuna in Turchia, al Fenerbahçe. milannews.it