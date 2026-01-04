NJPW | Yota Tsuji batte Konosuke Takeshita a Wrestle Kingdom 20 e diventa campione del mondo

Yota Tsuji ha conquistato l’IWGP World Heavyweight Championship durante Wrestle Kingdom 20, sconfiggendo Konosuke Takeshita dopo circa 30 minuti di lotta. Il wrestler della NJPW ha ottenuto la vittoria per sottomissione, costringendo Takeshita alla resa con la Boston Crab. Questa vittoria rappresenta il primo titolo mondiale per Tsuji, che si afferma come nuovo campione del mondo.

Il wrestler della NJPW ha sconfitto per sottomissione il campione della AEW dopo quasi 30 minuti, conquistando l’ IWGP World Heavyweight Championship per la prima volta in carriera Tsuji costringe Takeshita alla resa con la Boston Crab. Yota Tsuji è il nuovo IWGP World Heavyweight Champion. Nel co-main event di Wrestle Kingdom 20 al Tokyo Dome, il wrestler giapponese ha sconfitto Konosuke Takeshita per sottomissione dopo 29 minuti di battaglia, strappando la cintura massima della NJPW a un wrestler sotto contratto con la AEW. Un match durissimo in cui Tsuji ha dovuto resistere all’arsenale completo di Takeshita: una Raging Fire, una Blue Thunder Bomb e persino una Blue Thunder Bomb dalla cima non sono bastate ad abbatterlo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

