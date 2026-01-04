NJPW | Hiroshi Tanahashi dice addio al wrestling perdendo contro Okada a Wrestle Kingdom 20

Hiroshi Tanahashi ha concluso la sua carriera nel wrestling giapponese con il main event di Wrestle Kingdom 20, disputato al Tokyo Dome. Dopo 26 anni di attività, ha affrontato Kazuchika Okada in un match che ha segnato il suo addio alle competizioni. L’evento ha rappresentato un momento importante per il mondo del wrestling in Giappone, con un pubblico fedele a testimoniare il percorso di una leggenda del settore.

Hiroshi Tanahashi ha disputato l'ultimo incontro della sua carriera nel main event di Wrestle Kingdom 20, chiudendo 26 anni di attività sul ring con una sconfitta contro Kazuchika Okada davanti al Tokyo Dome tutto esaurito. Il main event tra Tanahashi e Okada. Okada, attualmente sotto contratto con la AEW, è stato accompagnato al ring da Gedo e si è presentato con l' AEW International Championship alla vita dopo aver perso il titolo Continental. Durante il match, Tanahashi ha omaggiato Shinsuke Nakamura eseguendo la sua caratteristica carica seguita dalla Kinshasa (la Bomaye ai tempi della NJPW ) su Okada, che è riuscito a uscire dallo schienamento al due.

