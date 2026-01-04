Francesco Akira, wrestler italiano e tre volte IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion, torna a Wrestle Kingdom 20 al fianco del nuovo United Empire. Dopo aver superato una frattura al polso, Akira ha fatto un’improvvisa apparizione al Tokyo Dome, sorprendendo i presenti con un attacco a Hiromu Takahashi. Il suo ritorno segna un momento importante nel percorso del wrestler, rafforzando il legame con la stable e la scena internazionale.

Il wrestler italiano, tre volte IWGP Junior Heavyweight Tag Team Champion, è rientrato dalla frattura al polso con un attacco a sorpresa su Hiromu Takahashi al Tokyo Dome Il ritorno a sorpresa di Francesco Akira al Tokyo Dome. Francesco Akira è tornato sul ring a Wrestle Kingdom 20. Il wrestler italiano, fermo dall’agosto 2025 per una frattura del polso destro, ha fatto il suo rientro in modo spettacolare, entrando sul ring mascherato dopo il ten-man tag match che ha visto lo United Empire battere il team composto da David Finlay, Gabe Kidd, Drilla Moloney, Shingo Takagi e Hiromu Takahashi. Dopo essersi tolto la maschera, Akira ha colpito Hiromu Takahashi con un superkick, confermando la sua presenza nella stable ora guidata da Andrade El Ídolo, svelato proprio durante l’evento come il misterioso businessman che ha riorganizzato il gruppo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NJPW: Francesco Akira torna a Wrestle Kingdom 20 al fianco del nuovo United Empire

Leggi anche: NJPW: Andrade torna dopo dieci anni, sarà a Wrestle Kingdom 20

Leggi anche: RISULTATI: NJPW Wrestle Kingdom 20

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Secondo quanto rivelato da Sean Ross Sapp di Fightful il contratto che lega David Finlay alla #njpw scadrà a breve e il wrestler vorrebbe andare in cerca di nuove avventure negli Stati Uniti, avendo già ricevuto segnali di interesse da alcune federazioni. Il vin - facebook.com facebook