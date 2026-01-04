Niguarda la scelta di Claudia Oggioni | Porte aperte ai familiari dei ragazzi di Crans-Montana Da me per una lavatrice o riposare

Claudia Oggioni offre porte aperte ai familiari dei ragazzi di Crans-Montana, offrendo uno spazio di conforto e supporto. Per chi ha bisogno di un momento di pausa, come una lavatrice o un breve riposo, la sua disponibilità rappresenta un aiuto concreto. Con una personale esperienza di maternità, Oggioni comprende l’importanza di un ambiente accogliente e di un sostegno semplice ma significativo.

Milano – “Ho avuto un figlio ricoverato. So cosa vuol dire poter attraversare la strada e andare a farsi una doccia, oppure a sorseggiare qualcosa di caldo tra pareti domestiche per tirare un attimo il fiato. Ora mi sono messa nei panni dei genitori che hanno i loro figli ricoverati al Niguarda dopo la strage di Crans-Montana e non ho avuto il minimo dubbio: voglio aprire loro le porte di casa mia, gratuitamente”. Claudia Oggioni, madre milanese di 48 anni, dipendente di una clinica, vive in una casa popolare a due passi dal nosocomio che da quattro giorni sta accogliendo feriti dalla Svizzera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

