Nigeria-Mozambico Coppa d’Africa 05-01-2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

La partita tra Nigeria e Mozambico, valida per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2026, si disputerà il 5 gennaio alle ore 20:00. La Nigeria, che ha chiuso il girone a punteggio pieno, si presenta come favorita. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per questa gara.

La Nigeria di Chelle ha concluso il girone a punteggio pieno vincendo tutte le gare e arriva in carrozza agli ottavi di finale di coppa d’Africa, dove affronta il Mozambico. Le super aquile volano sulle ali di Osimhen e Lookman, ma anche di un gruppo che li supporta e con ben 8 gol in 3 partite hanno asfaltato tutti nel girone. Manca qualcosa in difesa, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

