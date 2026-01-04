Niente tensostruttura | Costi troppo elevati Il campino resta com’è

Il campo di calcio a 5 adiacente all’ITTS "Fedi-Fermi" di via Panconi, da anni al centro di promesse e progetti di riqualificazione, resterà tale a quale ad adesso e non ci saranno interventi di manutenzione straordinaria in quanto l’opera, dopo un esorbitante aumento dei costi delle materie prime col passare del tempo, non è più sostenibile da un punto di vista finanziario per la Provincia di Pistoia e quindi non verrà riqualificata. C’è scritto questo in un atto ufficiale della Provincia pubblicato il giorno di San Silvestro e che rappresenta una doccia gelata sul ben più ampio progetto di riqualificazione di tutta l’area, tra le scuole e gli impianti sportivi in attesa che, finalmente, il polo della palestra-piscina "Silvano Fedi" possa aprire al pubblico (a proposito, ancora nessuna novità a riguardo e la primavera è sempre più vicina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

