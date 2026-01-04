Niente ambulanze anziano disabile con spasmi trasportato al Pronto Soccorso dopo 24 ore finisce in barella

Un anziano disabile con spasmi è stato trasportato al Pronto Soccorso dopo 24 ore senza l’intervento di un'ambulanza. Il figlio ha sporto denuncia in commissariato, chiedendo chiarimenti alle strutture sanitarie. Borrelli di Avs ha precisato che sono stati richiesti ufficialmente spiegazioni per questa situazione. La vicenda evidenzia le criticità nel sistema di emergenza e assistenza, sollevando interrogativi sulla gestione dei casi più delicati.

