Nicolussi Caviglia si avvicina al Cagliari, con le trattative in fase avanzata. L’infortunio di Deiola potrebbe accelerare il trasferimento, rendendo l’accordo prossimo alla conclusione. Le ultime indiscrezioni indicano un’operazione che si sta concretizzando, portando il club sardo a rafforzare la propria rosa con un nuovo innesto. La situazione è in evoluzione, e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi decisivi.

Nicolussi Caviglia Cagliari, l’affare è sempre più vicina a chiudere il colpo. L’infortunio di Deiola dovrebbe accelerare la trattativa L’affare Nicolussi Caviglia Cagliari entra nel vivo e si avvicina sempre di più alla fumata bianca. Il club rossoblù è ormai nella fase decisiva per chiudere uno degli affari più rilevanti di questa sessione invernale di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Nicolussi Caviglia Cagliari, i sardi sono sempre più vicini a chiudere l’affare: le ultimissime sulla trattativa

Leggi anche: Fullkrug Milan, la fumata bianca in questa trattativa è sempre più vicina. Ecco cosa manca per chiudere l’affare

Leggi anche: Nicolussi Caviglia può lasciare la Fiorentina: nuova avventura in Serie A per l’ex Juventus? Le ultimissime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calciomercato Cagliari, torna Sherri. A centrocampo avanza Nicolussi Caviglia; Stop pesante in casa Cagliari, Folorunsho si è operato: starà fuori un mese; Cagliari, si avvicina l'affare Nicolussi Caviglia: trattativa in chiusura; Giulini conferma: Il Cagliari sta seguendo tre centrocampisti, Nicolussi è uno di questi.

Nicolussi Caviglia Cagliari, si chiuderanno a breve gli accordi tra le parti! Cosa filtra - La trattativa è a un passo dalla conclusione: gli aggiornamenti emersi nella giornata odierna Il Cagliari entra nella fase calda per chiudere uno degli ... cagliarinews24.com