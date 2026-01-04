Nicolussi Caviglia Cagliari i sardi sono sempre più vicini a chiudere l’affare | le ultimissime sulla trattativa
Nicolussi Caviglia si avvicina al Cagliari, con le trattative in fase avanzata. L’infortunio di Deiola potrebbe accelerare il trasferimento, rendendo l’accordo prossimo alla conclusione. Le ultime indiscrezioni indicano un’operazione che si sta concretizzando, portando il club sardo a rafforzare la propria rosa con un nuovo innesto. La situazione è in evoluzione, e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi decisivi.
Nicolussi Caviglia Cagliari, l’affare è sempre più vicina a chiudere il colpo. L’infortunio di Deiola dovrebbe accelerare la trattativa L’affare Nicolussi Caviglia Cagliari entra nel vivo e si avvicina sempre di più alla fumata bianca. Il club rossoblù è ormai nella fase decisiva per chiudere uno degli affari più rilevanti di questa sessione invernale di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
