Nico Gonzalez neanche in panchina per l’ultima partita dell’Atletico Madrid | cosa è successo

Nell’ultima partita dell’Atletico Madrid, Nico Gonzalez non è stato schierato in panchina. La sua assenza ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Restano da chiarire le ragioni di questa scelta e conoscere i tempi previsti per il riscatto dalla Juventus. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sull’eventuale futuro del calciatore e le ultime novità riguardanti la sua situazione contrattuale.

Uruguay-Argentina, Nico González espulso per un calcio a Nández - Nonostante la vittoria della sua Argentina contro l’Uruguay, non è andata nei migliori dei modi la serata di Nico Gonzalez nel corso della gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. gianlucadimarzio.com

Raspadori a un passo dalla Roma: all'Atletico Madrid era chiuso anche da Nico Gonzalez - facebook.com facebook

Nuovo problema muscolare per Nico #Gonzalez all' #AtleticoMadrid: l'esterno argentino che è ancora di proprietà della #Juventus, lo scorso anno è stato fermo ben 75 giorni a causa di una lesione x.com

