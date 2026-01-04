Nico Gonzalez neanche in panchina per l’ultima partita dell’Atletico Madrid | cosa è successo
Nell’ultima partita dell’Atletico Madrid, Nico Gonzalez non è stato schierato in panchina. La sua assenza ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Restano da chiarire le ragioni di questa scelta e conoscere i tempi previsti per il riscatto dalla Juventus. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sull’eventuale futuro del calciatore e le ultime novità riguardanti la sua situazione contrattuale.
e quanto manca al riscatto dalla Juve. Il posticipo della diciannovesima giornata di Liga tra Atletico Madrid e Real Sociedad ha riservato una sorpresa amara per i tifosi dei Colchoneros e, indirettamente, per la dirigenza della Juventus. Nico Gonzalez, l’esterno argentino trasferitosi a Madrid in prestito proprio dal club bianconero, non è figurato né nell’undici titolare né tra i calciatori a disposizione in panchina. I dettagli del nuovo stop fisico. Il motivo dell’assenza forzata è di natura fisica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
