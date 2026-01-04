Nico Gonzalez neanche in panchina per l’ultima partita dell’Atletico Madrid | cosa è successo

Da juventusnews24.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ultima partita dell’Atletico Madrid, Nico Gonzalez non è stato schierato in panchina. La sua assenza ha suscitato curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Restano da chiarire le ragioni di questa scelta e conoscere i tempi previsti per il riscatto dalla Juventus. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate sull’eventuale futuro del calciatore e le ultime novità riguardanti la sua situazione contrattuale.

e quanto manca al riscatto dalla Juve. Il posticipo della diciannovesima giornata di Liga tra  Atletico Madrid  e  Real Sociedad  ha riservato una sorpresa amara per i tifosi dei  Colchoneros  e, indirettamente, per la dirigenza della Juventus.  Nico Gonzalez, l’esterno argentino trasferitosi a Madrid in prestito proprio dal club bianconero, non è figurato né nell’undici titolare né tra i calciatori a disposizione in panchina. I dettagli del nuovo stop fisico. Il motivo dell’assenza forzata è di natura fisica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

nico gonzalez neanche in panchina per l8217ultima partita dell8217atletico madrid cosa 232 successo

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez neanche in panchina per l’ultima partita dell’Atletico Madrid: cosa è successo

Leggi anche: Nico Gonzalez Atletico Madrid, l’argentino si prende il Metropolitano: standing ovation dei tifosi dei Colchoneros. Cosa è successo

Leggi anche: Infortunio Nico Gonzalez: l’ex Juve si fa male in Atletico Madrid Osasuna. Le sue condizioni e cosa succede per il riscatto dei Colchoneros

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nico Gonzalez, c'è anche la Roma! Comolli ha una pretesa per l'addio Juve - Tra i precari dell'agosto bianconero ci rientra di diritto Nico Gonzalez, schierato dall'inizio a Bergamo contro l'Atalanta e di ... tuttosport.com

nico gonzalez panchina l8217ultimaNico Gonzalez, il punto sul futuro: ecco quanto manca per il riscatto da parte dell'Atletico Madrid - Il momento dell’addio definitivo di Nico Gonzalez alla Juventus si avvicina sempre di più. tuttojuve.com

Uruguay-Argentina, Nico González espulso per un calcio a Nández - Nonostante la vittoria della sua Argentina contro l’Uruguay, non è andata nei migliori dei modi la serata di Nico Gonzalez nel corso della gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. gianlucadimarzio.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.